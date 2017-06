awkward: Wenn man für den Sieg des Bruders beglückwünscht wird

Der internationale Triathlon-Verband (ITU) schickte ein Glückwunsch-Schreiben an den falschen der beiden Brownlee-Brüder.

Nach seinem zweiten Platz beim Triathlon in Leeds staunte Jonathan Brownlee wohl nicht schlecht: Er erhielt vom ITU einen Brief, in dem ihm für seinen Sieg gratuliert wurde. Dabei hatte in Bruder Alistair die Ziellinie 12 Sekunden vor Jonathan überquert. ITU-Präsidentin Marisol Casado unterschrieb eigenhändig.

Wiederholung des Olympia-Rennens

Jonathan reagierte auf seine Weise auf den Faux-Pas und stellte das Schreiben auf Twitter, versehen mit dem Hashtag #awkward.

Der berührende Brownlee-Finish in Mexiko

Die Brownlee-Brüder dominieren in den letzten Jahren die Triathlon-Szene und sorgten verschiedentlich für schöne Geschichten: