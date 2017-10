Ryf und der stetige «Dialog zwischen gut und schlecht»

Heute, 6:41 Uhr

Der dritte Ironman-Sieg in Hawaii in Folge – und das mit einer Machtdemonstration. Bei Daniela Ryf müsste «Friede, Freude, Eierkuchen» herrschen. Doch die Solothurnerin bleibt auch in der Stunde des Triumphes selbstkritisch.

1. Ryf auf dem Velo: «Ich kam nicht weg, hatte keinen Druck.» «Es ist unglaublich schön einen Sieg zu feiern, bei dem nicht alles so einfach ging! Das war der härteste Sieg, den ich je hatte. Aber auch einer der süssesten. Es war kein einfacher Tag. Vor dem Start ging es mir nicht so gut. Ich habe versucht mich zu motivieren: Alles oder nichts.» Ryf über ihren «härtesten Sieg» 1:34 min, vom 15.10.2017 2. Wie wichtig war die psychische Komponente? «Der mentale Faktor war definitiv ausschlaggebend. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst dachte ich, ich hätte Fieber. Es war ein stetiger Dialog zwischen gut und schlecht. Ich bin absolut ans Limit gekommen. Das macht mich umso stolzer.» Ryf: «Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle» 1:00 min, vom 15.10.2017 3. Wieso fühlte sich die Siegerin nicht gut? «Ich hatte schon morgens Hitzewallungen, war nervös, hatte wenig Energie. Ich nahm deshalb 1000 Kalorien mehr zu mir als üblich. Irgendwann kam diese Energie dann plötzlich im Körper an.» Ryf: «Es fühlte sich extrem heiss an» 0:53 min, vom 15.10.2017 4. Ryf über die Bedeutung ihrer grossen Erfahrung «Gewisse Situationen kann man so besser meistern. Da ich in den letzten Jahren öfters schwierigere Momente im Marathon hatte, wusste ich, worauf speziell zu achten ist.» Ryf: «Wusste, worauf ich achten muss» 0:53 min, vom 15.10.2017

Sendebezug: Livestream srf.ch/sport, 14.10.2017, 18:25 Uhr

