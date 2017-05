Ryf will Weltbestzeit angreifen

Die zweifache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf wird zum zweiten Mal in Folge an der traditionsreichen Challenge Roth starten. Auch die Weltbestzeit ist ein Thema.

I'm racing @ChallengeRoth1 on the 9th of july pic.twitter.com/OJxKnOPvrq — Daniela Ryf (@danielaryf) 4. Mai 2017

In Roth hatte Ryf im Vorjahr ohne spezifische Vorbereitung in 8:22:04 Stunden die drittbeste Ironman-Zeit aller Zeiten bei den Frauen realisiert. Ryf sagt nun: «Die Weltbestzeit könnte an einem perfekten Tag vielleicht in Reichweite liegen. Ich werde versuchen, alles zu geben.» Den Rekord hält die nicht mehr aktive Britin Chrissie Wellington (8:18:13/2011).

Coach Sutton: «Rekord wird in Stücke gerissen»

Ryf fast unschlagbar

Ryf siegte bislang bei 9 Starts über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen 8 Mal.

Einzig auf Hawaii (2014/2.) überquerte sie die Ziellinie nicht als Siegerin. Seit 2016 hält Ryf auf Hawaii den Streckenrekord (8:46:46).

Ryfs Coach Brett Sutton hat keine Zweifel, dass seine Athletin dieses Ziel erreicht: «Wenn der Angry Bird (Spitzname für Ryf, Anm. d. Red.) fit ist, wird der Weltrekord in Stücke gerissen.» Zwar stammt Suttons Aussage von 2016 – doch der Australier dürfte sie auch heute noch unterschreiben.

Schnappt sich Ryf die Weltbestzeit?