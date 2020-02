Nun zittert auch Tokio: Coronavirus hält Sportwelt in Atem

Die Ausbreitung des Coronavirus hat für den Sport immer schwerwiegendere Folgen. Der tückische Krankheitserreger rückte nun auch näher an die Olympischen Sommerspiele in Tokio heran. Wegen einer zunehmenden Anzahl von Infizierungen mit dem Virus haben die Behörden der japanischen Insel Hokkaido am Freitag den Ausnahmezustand ausgerufen. Dies gilt auch für den Olympiaort Sapporo.

Die Hauptstadt der zweitgrössten Insel Japans, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972, soll bei den Sommerspielen Schauplatz der olympischen Wettbewerbe im Marathonlauf und im Gehen sein. Die 5,7 Millionen Einwohner Hokkaidos wurden aufgefordert, am Wochenende ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Aktuell sind 63 Menschen infiziert.

Am Tokio-Marathon wird festgehalten

Dagegen soll der für Sonntag terminierte Tokio-Marathon wie geplant stattfinden. Die Organisatoren hatten aber bereits vor zehn Tagen entschieden, nur 200 Eliteathleten teilnehmen zu lassen. Üblicherweise gingen zuletzt stets zusätzlich rund 40'000 Hobbyläufer auf den Kurs durch die japanische Hauptstadt.

Was alles schon dem Virus zum Opfer zum gefallen ist

Im Gegensatz zum Tokio-Marathon, wurden viele weitere Sportveranstaltungen inzwischen abgesagt. Die Liste der Absagen ist inzwischen üppig.

Wir verschaffen Ihnen mit folgender Auflistung eine (nicht vollständige) Übersicht: Über die Absagen in der Schweiz können Sie sich hier ein Bild machen.

Die Verlegung des Säbelfecht-Weltcups aufgrund der Coronavirus-Pandemie vom norditalienischen Padua nach Tauberbischofsheim stösst in Baden-Württemberg auf Widerstand. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, fordert der zuständige Landrat des Main-Tauber-Kreises, dass die Veranstaltung dort am 6. und 7. März nicht stattfinde.

aufgrund der Coronavirus-Pandemie vom norditalienischen Padua nach Tauberbischofsheim stösst in Baden-Württemberg auf Widerstand. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, fordert der zuständige Landrat des Main-Tauber-Kreises, dass die Veranstaltung dort am 6. und 7. März nicht stattfinde. An der Bahnrad-WM in Berlin kann der Däne Michael Mörköv wegen des Verdachts auf eine Infizierung bis auf weiteres nicht an den Start gehen. Nach einer Mitteilung des nationalen Radsportverbandes werde der 34-Jährige schnellstmöglich getestet. Der Madison-Europameister war nach der 4. Etappe der mittlerweile abgebrochenen UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die deutsche Hauptstadt gereist.

kann der Däne Michael Mörköv wegen des Verdachts auf eine Infizierung bis auf weiteres nicht an den Start gehen. Nach einer Mitteilung des nationalen Radsportverbandes werde der 34-Jährige schnellstmöglich getestet. Der Madison-Europameister war nach der 4. Etappe der mittlerweile abgebrochenen UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die deutsche Hauptstadt gereist. Die UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde vorzeitig abgebrochen. Weil zwei italienische Fahrer positiv getestet wurden, finden die Etappen 6 und 7 nicht mehr statt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zwei Fahrer infiziert UAE Tour wegen Coronavirus abgebrochen 27.02.2020 Mit Audio

Der ungarische Erstligist Honved Budapest hat seinen italienischen Trainer Giuseppe Sannino und dessen Assistenten Alessandro Recenti suspendiert. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien, teilte der aktuelle Tabellenfünfte mit, denn «sie könnten Kontakt mit Menschen gehabt haben, die in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten leben».

hat seinen italienischen Trainer Giuseppe Sannino und dessen Assistenten Alessandro Recenti suspendiert. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien, teilte der aktuelle Tabellenfünfte mit, denn «sie könnten Kontakt mit Menschen gehabt haben, die in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten leben». Der italienische Golfer Lorenzo Gagli darf nach einem Tag in Quarantäne doch noch am Oman Open in Maskat teilnehmen. Die European Tour teilte als Veranstalter mit, dass bei Gagli ein Test auf das Coronavirus negativ ausfiel. Der 34-Jährige war nach Grippe-Symptomen am Mittwoch in seinem Hotelzimmer isoliert worden.

Das für den 7. März im Rahmen der Six Nations geplante Rugby-Länderspiel zwischen Irland und Italien in Dublin wurde auf einen noch nicht bestimmten Zeitpunkt verschoben.

zwischen Irland und Italien in Dublin wurde auf einen noch nicht bestimmten Zeitpunkt verschoben. Das Olympia-Qualifikationsrennen der Triathleten in der Mixed-Staffel vom 9. Mai im chinesischen Chengdu wurde nach Valencia verlegt. Dieses soll nun am 1. Mai im Rahmen des Weltcup-Events in der spanischen Hafenstadt ausgetragen werden. Das in Chengdu geplante Weltcup-Rennen soll später nachgeholt werden.

in der Mixed-Staffel vom 9. Mai im chinesischen Chengdu wurde nach Valencia verlegt. Dieses soll nun am 1. Mai im Rahmen des Weltcup-Events in der spanischen Hafenstadt ausgetragen werden. Das in Chengdu geplante Weltcup-Rennen soll später nachgeholt werden. Die Shorttrack-WM, die vom 13. bis 15. März in Seoul hätte stattfinden sollen, wird bis auf Weiteres verschoben. Die internationale Eislaufunion ISU schloss aber nicht aus, dass die Titelkämpfe zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt würden.

Die für Ende März geplante Mannschafts-WM im Tischtennis im südkoreanischen Busan findet vorerst nicht statt.

In der Serie A werden mehrere Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, nachdem in einer ersten Tranche Partien noch abgesagt wurden. Weiter waren beim 1/16-Final-Rückspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Ludogorets am Donnerstag keine Zuschauer zugelassen.

werden mehrere Spiele unter ausgetragen, nachdem in einer ersten Tranche Partien noch abgesagt wurden. Weiter waren beim 1/16-Final-Rückspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Ludogorets am Donnerstag keine Zuschauer zugelassen. Das für den 19. April geplante Formel-1-Rennen in Schanghai findet nicht statt. Ein Alternativdatum wurde noch nicht bestimmt. Zurzeit noch unsicher ist, ob das 3. Saisonrennen in Vietnam am 5. April ebenfalls verschoben wird. Abgesagt wurde ausserdem das Formel-E-Rennen im chinesischen Sanya vom 21. März.

Wohl um ein Jahr verschoben wurde die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing. Die Titelkämpfe wären vom 13.-15. März geplant gewesen, sollen nun aber erst 2021 nachgeholt werden.

in Nanjing. Die Titelkämpfe wären vom 13.-15. März geplant gewesen, sollen nun aber erst 2021 nachgeholt werden. In Südkorea wurde der Saisonstart der K-League verschoben. Die ersten zwei bis vier Spieltage sind vorerst abgesagt.

verschoben. Die ersten zwei bis vier Spieltage sind vorerst abgesagt. Auch in Japan wird vorerst kein Fussball gespielt. Alle bis Mitte März geplanten Begegnungen sind verschoben worden.

wird vorerst gespielt. Alle bis Mitte März geplanten Begegnungen sind verschoben worden. Ende Januar noch waren vornehmlich Veranstaltungen in China betroffen gewesen – so etwa die Skirennen in Yanqing oder das WTA-Turnier in Xian.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 25.02.2020, 16:30 Uhr.