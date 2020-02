Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch für den Sport Folgen. Nachdem Ende Januar vornehmlich Veranstaltungen in China – darunter etwa die Skirennen in Yanqing oder das WTA-Turnier in Xian – von Absagen und Verschiebungen betroffen waren, ist man aufgrund der neusten Fälle in Italien auch in Europa gefordert.

Erst vergangenen Sonntag waren in der Serie A kurzfristig 4 Partien verschoben worden. Hier finden Sie einen Überblick über die neusten Verschiebungen und betroffenen Sportarten:

Die Golfer Lorenzo Gagli und Edoardo Molinari wurden beim Oman Open unter Quarantäne gestellt. Die beiden Italiener dürfen bis auf weiteres ihr Hotelzimmer nicht verlassen.

Die National-League-Partien in Ambri und Lugano am kommenden Wochenende werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Das für den 7. März im Rahmen der Six Nations geplante Rugby-Länderspiel zwischen Irland und Italien in Dublin wurde auf einen noch nicht bestimmten Zeitpunkt verschoben.

Das Olympia-Qualifikationsrennen der Triathleten in der Mixed-Staffel vom 9. Mai im chinesischen Chengdu wurde nach Valencia verlegt. Dieses soll nun am 1. Mai im Rahmen des Weltcup-Events in der spanischen Hafenstadt ausgetragen werden. Das in Chengdu geplante Weltcup-Rennen soll später nachgeholt werden.

Die Shorttrack-WM, die vom 13.-15. März in Seoul hätte stattfinden sollen, wird bis auf Weiteres verschoben. Die internationale Eislaufunion ISU schloss aber nicht aus, dass die Titelkämpfe zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt würden.

Die für Ende März geplante Mannschafts-WM im Tischtennis im südkoreanischen Busan findet vorerst nicht statt.

In der Serie A werden mehrere Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. So etwa das 1/16-Final-Rückspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Ludogorets (27.2.) oder das Meisterschaftsduell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand (1.3.).

Das für den 19. April geplante Formel-1-Rennen in Schanghai findet nicht statt. Ein Alternativdatum wurde noch nicht bestimmt. Zurzeit noch unsicher ist, ob das 3. Saisonrennen in Vietnam am 5. April ebenfalls verschoben wird. Abgesagt wurde ausserdem das Formel-E-Rennen im chinesischen Sanya vom 21. März.

Wohl um ein Jahr verschoben wurde die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing. Die Titelkämpfe wären vom 13.-15. März geplant gewesen, sollen nun aber erst 2021 nachgeholt werden.

In Südkorea wurde der Saisonstart der K-League verschoben. Die ersten zwei bis vier Spieltage sind vorerst abgesagt.

verschoben. Die ersten zwei bis vier Spieltage sind vorerst abgesagt. Auch in Japan wird vorerst kein Fussball gespielt. Alle bis Mitte März geplanten Begegnungen sind verschoben worden.

