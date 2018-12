Die Schweiz gewinnt auch ihr 2. Gruppenspiel an der WM in Prag. Das Team von Trainer Jansson schlägt Deutschland 13:1.

Ein erstes Powerplay kurz nach Spielbeginn liessen die Schweizer noch ungenutzt. Doch mit dem 1. Treffer von Paolo Riedi nach knapp 7 Minuten fand die Schweiz ihre Stilsicherheit und wurde ihrer Favoritenrolle vollumfänglich gerecht.

In der Folge schraubten die Schweizer das Skore in regelmässigen Abständen in die Höhe. Sogar in Unterzahl erzielten sie ein Tor: Dan Hartmann gelang beim 3:0 ein Shorthander (16.).

Hartmann erzielte später noch das 6:0 und lieferte die Vorlage zum 9:0. Deny Känzig, der kurzfristig für den verletzten Manuel Engel nachnominiert worden war, traf gar 4 Mal und konnte sich noch 2 Assists gutschreiben lassen.

Viertelfinal-Ticket gelöst

Damit kann die Schweiz in der Gruppe A nicht mehr von den ersten beiden Plätzen, die zur Teilnahme an den Viertelfinals berechtigen, verdrängt werden.

Am Dienstag duelliert sich die Schweiz mit Tschechien um den Gruppensieg. Der Gastgeber unterlag Lettland etwas überraschend 3:4. Der Lette Morics Krumins avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.