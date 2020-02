Die Euphorie über den Aufstieg in die Unihockey-NLA ist bei Ad Astra Sarnen weg. Die Obwaldner zahlen nun Lehrgeld.

Mit 19 Niederlagen in 21 Nati-A-Spielen und einem Torverhältnis von minus 105 ist Aufsteiger Ad Astra Sarnen auf dem harten Boden der Realität gelandet. Dennoch kommen mehrere hundert Zuschauer mehr pro Heimspiel als in der Nationalliga B. Damit belegt Sarnen zumindest in der Publikumstabelle einen Spitzenplatz, denn 8 der 12 Klubs im Oberhaus haben weniger Zulauf.

Wie Sarnen sich die Freude am Sport bewahrt und den Ligaerhalt noch bewerkstelligen will, erfahren Sie oben im Radiobeitrag.