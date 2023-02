Die Zentralschweizerinnen besiegen Unihockey Berner Oberland in einem lange ausgeglichenen Final mit 6:4.

In einem lange ausgeglichenen Final in der Berner Wankdorfhalle drückte der Favorit im letzten Drittel aufs Gaspedal. Nur 44 Sekunden nach Wiederbeginn profitierte Isabelle Gerig von einem Fehlpass der Berner Oberländerinnen und traf zum 4:3. Spätestens als Zug dank Toren von Ronja Bichsel (45.) und Andrina Kiser (47.) auf 6:3 davonzog, war der Widerstand gebrochen.

Ohne Torhüterin versuchten die Oberländerinnen, den Anschluss noch einmal herzustellen. Der Treffer zum 4:6 fiel jedoch erst 57 Sekunden vor Ende der Partie, ins Zittern geriet Zug deshalb nicht mehr. Damit geht der Cup-Titel zum dritten Mal in der Klub-Geschichte nach Zug. 2007 und 2014 hatten die Zentralschweizerinnen den Pokal schon einmal in die Höhe gestemmt.

Zug immer in Führung

Obwohl die beiden Teams in der Meisterschaft satte 14 Punkte trennen, war der Final zunächst ein einziges Hin und Her gewesen. Zug ging dreimal in Führung, dreimal glichen die Oberländerinnen aus. Dabei bekundeten die Aussenseiterinnen auch Pech: Vor dem 3:3-Ausgleich sah Jelena Zurbriggen ihren Abschluss gleich dreimal ans Gehäuse knallen.

Gerig trifft kurz nach Wiederbeginn zur erneuten Zuger Führung

Zurbriggen scheitert gleich dreimal (!) am Pfosten

