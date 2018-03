Der HC Rychenberg muss sich Wiler-Ersigen in Spiel 1 der Halbfinal-Serie zu Hause mit 0:3 geschlagen geben.

Der Kleinste war in Spiel 1 der «Grösste»

Der wichtige Führungstreffer gelang Wiler-Ersigen in der 17. Minute durch Tino von Pritzbuer. Der Deutsche im Diensten der Berner schloss eine präzise Pass-Stafette mit einem präzisen Schuss ab.

Anschliessend rannte Rychenberg während über 40 Minuten dem knappen Rückstand hinterher. Trotz vereinzelt guten Torchancen schafften es die Winterthurer bis zum Schluss nicht, Wiler-Goalie Nicolas Wolf zu bezwingen. Der 24-jährige Keeper feierte einen Shutout – den ersten in den diesjährigen Playoffs überhaupt.

Entscheidung durch Topskorer

In den Schlussminuten warf Rychenberg nochmals alles nach vorne. Die Angriffsbemühungen sollten sich aber nicht mehr auszahlen. Im Gegenteil: Zwei Minuten vor Schluss verdoppelte Deny Känzig den Vorsprung von Wiler-Ersigen. Nur wenige Sekunden später setzte der Topskorer mit dem 3:0 ins leere Tor den Deckel auf das Spiel 1.

Das zweite Halbfinal-Spiel der Best-of-7-Serie zwischen Rychenberg und Wiler-Ersigen findet am kommenden Samstag in Kirchberg BE statt.