Titelverteidiger Serbien und Italien werden sich an der Volleyball-EM im Final gegenüberstehen. SRF überträgt live.

Legende: Wollen zum dritten Mal Europameisterinnen werden. Die Italienerinnen. Keystone

Italiens Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft den Final erreicht und treffen dort auf Titelverteidiger Serbien. Die Italienerinnen setzten sich in der Runde der besten Vier am Freitagabend mit 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:18) gegen die Niederländerinnen durch. Den zweiten Halbfinal gewann Serbien gegen Vize-Europameister Türkei mit 3:1 (32:34, 28:26, 25:23, 25:13).

Italien erreichte bei der letzten EM Platz drei und will zum dritten Mal Europameister werden. Serbien kann sich zum vierten Mal die EM-Krone holen. Der Final findet am Samstagabend ab 20 Uhr in Belgrad statt.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final zwischen Serbien und Italien an der Volleyball-EM können Sie am Samstag live ab 19:50 Uhr im Stream auf der SRF Sport App sehen.

Die Schweiz hatte sich bereits in der Gruppenphase aus dem Turnier verabschiedet. Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen belegte das Team von Trainerin Saskia van Hintum den 6. und letzten Platz.