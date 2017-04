Revanche missglückt: Volero scheitert an Istanbul

Heute, 20:23 Uhr

In der Schweiz feierte Volero mit dem Cup-Sieg am letzten Wochenende den 180. Erfolg in Serie auf heimischem Boden. In der Champions League läuft es dagegen nicht nach Wunsch.

Bild in Lightbox öffnen. Die Volleyballerinnen von Volero Zürich verpassen das Finalturnier in der Champions League auch in diesem Jahr. Die Zürcherinnen verloren in den Playoffs gegen Vakifbank Istanbul nach dem Heimspiel auch auswärts mit 1:3 (25:22, 21:25, 16:25, 22:25). Mit demselben Resultat hatte der Dominator der Schweizer Volleyball-Szene vor zwei Wochen bereits das Heimspiel verloren.

bbi/sda