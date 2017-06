Sprung für Sprung – bis in die Champions League?

Heute, 16:57 Uhr

Für Laura Künzler ist die Zeit reif für den Sprung ins Ausland: Die beste Schweizer Volleyballerin dieser Saison wechselt in die deutsche Bundesliga. Zuvor misst sich die 20-Jährige in Montreux aber mit dem Nationalteam an den ganz Grossen.

wint