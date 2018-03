13 Cupsiege in 14 Jahren – Volero Zürich untermauert seine Vormachtstellung im Schweizer Volleyball ein letztes Mal auch im Cup. Die Zürcherinnen, welche nächstes Jahr in der französischen Liga spielen werden, gewannen den Final gegen Viteos NUC souverän. Nächste Saison erhält die Volero-Akademie (1. Liga) ein Startrecht.

25:18, 25:16, 25:20 hiess am Ende das klare Verdikt. Nur den letzten Satz konnte der Universitätsklub zumindest zu Beginn ausgeglichen gestalten. Wie dominant Volero auftrat, zeigt auch die Tatsache, dass Neuchâtel kein einziges Mal in Führung gehen konnte.

Jetzt folgen CL und Meisterschaft

Vor dem Wechsel an die Côte d'Azur hat das Team des umtriebigen Präsidenten Stav Jacobi diese Saison nun noch zwei weitere Ambitionen. Für die eine, den Vorstoss ins Final Four der Champions League, dürften die Trauben am kommenden Donnerstag in Istanbul gegen Vakifbank nach der 0:3-Hinspiel-Niederlage wohl zu hoch hängen.

Wesentlich realistischer dürfte dagegen die Titelverteidigung in der Meisterschaft sein. Hier warten auf dem Weg zum 13. Double im Halbfinal Kanti Schaffhausen sowie alsdann im Final Aesch-Pfeffingen oder Düdingen als letzte Hürden.

Sendebezug: Livestream srf.ch, 31.03.18, 13:15 Uhr