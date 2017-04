Volero: Mit 180. Sieg in Serie zum Cuptriumph

Volero Zürich ist Volleyball-Cupsieger der Frauen. Die Favoritinnen setzten sich klar gegen Sm'Aesch Pfeffingen durch und feierten den 8. Cupsieg in Serie.

Zusammenfassung Volero - Aesch 2:37 min, vom 1.4.2017

25:18, 25:19, 25:22 heisst es am Ende

Seit 2010 ging jeder Titel an die Zürcherinnen

Sm'Aesch Pfeffingen kann nur am Anfang mithalten

Der Cupsieg der Zürcherinnen war keine Überraschung: Seit Januar 2012 und mittlerweile 180 (!) Partien hat Volero auf nationalem Parkett keine Partie mehr verloren.

Zürcher Titelhamsterinnen

Doch so klar das Resultat am Ende klingen mag, war der Final nicht. Die Baselbieterinnen legten in jedem Satz vor, als es in die Entscheidung ging, war Volero zu stark.

Für Volero ist es der 8. Cupsieg in Serie. Dies gelang zuvor noch keinem Frauenteam in der Schweiz. Seit 2005 ist es zudem der 12. Cupsieg. Nur 2009 ging der Titel nicht nach Zürich. Damals siegte Kanti Schaffhausen.

