Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch für den Sport Folgen. Nachdem Ende Januar vornehmlich Veranstaltungen in China – darunter etwa die Skirennen in Yanqing oder das WTA-Turnier in Xian – von Absagen und Verschiebungen betroffen waren, ist man aufgrund der neusten Fälle in Italien auch in Europa gefordert.

Erst vergangenen Sonntag waren in der Serie A kurzfristig 4 Partien verschoben worden. Hier finden Sie einen Überblick über die neusten Verschiebungen:

Die für Ende März geplante Mannschafts-WM im Tischtennis im südkoreanischen Busan findet vorerst nicht statt.

In der Serie A werden mehrere Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. So etwa das 1/16-Final-Rückspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Ludogorets (27.2.) oder das Meisterschaftsduell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand (1.3.).

Das für den 19. April geplante Formel-1-Rennen in Schanghai findet nicht statt. Ein Alternativdatum wurde noch nicht bestimmt. Zurzeit noch unsicher ist, ob das 3. Saisonrennen in Vietnam am 5. April ebenfalls verschoben wird. Abgesagt wurde ausserdem das Formel-E-Rennen im chinesischen Sanya vom 21. März.

Wohl um ein Jahr verschoben wurde die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing. Die Titelkämpfe wären vom 13.-15. März geplant gewesen, sollen nun aber erst 2021 nachgeholt werden.

In Südkorea wurde der Saisonstart der K-League verschoben. Die ersten zwei bis vier Spieltage sind vorerst abgesagt.

Auch in Japan wird vorerst kein Fussball gespielt. Alle bis Mitte März geplanten Begegnungen sind verschoben worden.

Skirennen in Italien in Gefahr

In Italien wird die Situation momentan laufend neu beurteilt. Die beiden Weltcuprennen der Frauen vom Wochenende in La Thuile stehen auf der Kippe. Über eine Absage ist aber noch nicht entschieden worden. Gefährdet ist auch das Weltcup-Finale (18.-22. März) in Cortina d'Ampezzo.

Die Veranstalter von Mailand - Sanremo (21. März) verfolgen die Entwicklung der Situation. Der Radklassiker führt von Mailand aus teilweise durch die Lombardei, in der besonders viele Coronafälle gemeldet wurden.

