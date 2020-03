Das Auftakt-Rennen der «Königsklasse» in Katar wurde abgesagt. Auch im Fussball gibt es eine weitere Verschiebungen.

Saisonstart in der MotoGP fällt Coronavirus zum Opfer

Legende: Muss sich auf sein 1. Saisonrennen gedulden Weltmeister Marc Marquez. Keystone

Der Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Motorrad-Sport. Wegen Einreisebeschränkungen unter anderem für Personen aus Italien hat der Internationale Verband FIM das MotoGP-Rennen zum Auftakt der WM-Saison am kommenden Wochenende in Katar abgesagt. Ob der GP in der Königsklasse nachgeholt wird, teilte die FIM nicht mit.

Die Rennen der Moto2- und Moto3-Kategorien dagegen sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Die Teams und Piloten der zweit- und dritthöchsten Kategorie befinden sich – anders als jene der Königsklasse – für offizielle Testfahrten auf dem Kurs von Losail bereits seit einigen Tagen in Katar. Deshalb sind sie von den Einreisebeschränkungen nicht betroffen.

Serie A: Montagsspiel verschoben

In Italien findet die für Montag geplante Partie der 26. Serie-A-Runde zwischen Sampdoria Genua und Hellas Verona wegen dem Coronavirus nicht statt. Zuvor hatte der nationale Ligaverband bereits 5 andere Spiele, unter anderem den Spitzenkampf Juventus Turin - Inter Mailand, abgesagt. Die Partien hatten ursprünglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen, als Nachholtermin ist der 13. Mai vorgesehen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 25.02.2020, 16:30 Uhr.