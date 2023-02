Legende: Kommen in der WM-Quali in Fahrt. Die Schweizer Unihockey-Frauen. Keystone/Claudio Schwarz/Archiv

Unihockey: Die Schweiz lässt der Ukraine keine Chance

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen ist in der Qualifikation für die WM Ende Jahr in Singapur voll auf Kurs. Im italienischen Sabbiadoro bezwang die Equipe von Trainer Oscar Lundin im 2. Gruppenspiel die heillos überforderte Ukraine gleich mit 33:0. Am Vortag hatte die Schweiz bereits gegen Estland gewonnen (12:2) und ist derzeit souveräner Leader. Bis Freitag treffen die Unihockeyanerinnen noch auf die Slowakei und Spanien. Die besten 3 der Gruppe sind an der WM im Dezember dabei.