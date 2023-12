Legende: Muss für die Titelkämpfe in Deutschland passen Samuel Röthlisberger Marc Schumacher / freshfocus

Handball: Röthlisberger für EM out

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft muss an der EM in Deutschland (10. bis 28. Januar 2024) ohne ihren Abwehrchef Samuel Röthlisberger auskommen. Der 78-fache Nationalspieler hat sich eine Bandverletzung in der Hand zugezogen und muss operiert werden. Die Ausfalldauer wird auf rund sechs Wochen geschätzt. Damit fehlt Nationaltrainer Michael Suter bereits ein zweiter Schlüsselspieler. Vor Wochenfrist musste bereits Dimitrij Küttel nach einem Innenbandriss im linken Knie Forfait geben. Die kontinentalen Titelkämpfe finden zum ersten Mal in Deutschland statt. Die Schweiz wird ihr erstes Vorrundenspiel gegen den Gastgeber am 10. Januar vor einer Rekordkulisse von 53'000 Zuschauer im Fussballstadion von Düsseldorf bestreiten. Die weiteren Gruppengegner sind Frankreich und Nordmazedonien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Vorrundenspiele der Schweizer Handball-Nati an der EM in Deutschland wie folgt auf SRF zwei und in der Sport App: Mittwoch, 10.1.: Deutschland - Schweiz, 20:15 Uhr

Sonntag, 14.1.: Schweiz – Frankreich, 17:45 Uhr

Dienstag, 16.1.: Nordmazedonien – Schweiz, 17:45 Uhr