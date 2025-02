Legende: Beim Weltcupfinal mit von der Partie Steve Guerdat. Keystone/EPA/BJORN LARSSON ROSVALL

Reiten: Schweizer Trio bei Weltcupfinal dabei

Beim Springen in Göteborg haben Edouard Schmitz und der Olympia-Zweite Steve Guerdat die Qualifikation für den Weltcupfinal in Basel auf den letzten Drücker geschafft. Schmitz im Sattel von Gamin mit Platz 8 und Guerdat auf Dynamix mit Platz 14 holten gerade noch genügend Weltcuppunkte, um es im Europa-Ranking für Basel in den 17. und 18. Rang zu schaffen – der Cut folgt nach Platz 18. Insbesondere ein Fehlen Guerdats wäre für die Organisatoren in Basel ein herber Dämpfer gewesen. Der Jurassier ist mit drei Siegen der Rekordmann des Weltcupfinals. Gewonnen wurde die mit 310'000 Euro dotierte Prüfung in Göteborg von der einheimischen Reiterin Linda Heed mit Skylander.