Legende: Hat die Weltumsegelung hinter sich gebracht Alan Roura (Archivbild). imago images/Abacapress

Segeln: Roura beendet Vendée Globe auf Platz 18

Alan Roura hat am Montag kurz vor 13 Uhr die Ziellinie der Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne überquert. Der Genfer Segler belegte den 18. Schlussrang bei der Weltumsegelung. Er schloss die Reise in 84 Tagen, 23 Stunden, 55 Minuten und 48 Sekunden ab. Er ist der zweite Schweizer, der das Ziel erreichte. Die Genferin Justine Mettraux war am 25. Januar als Achte an der französischen Atlantikküste angekommen.