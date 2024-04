Beachvolleyball-Duo Hüberli/Brunner in Mexiko im Final

Legende: Surfen auf der Erfolgswelle Tanja Hüberli (l.) und Nina Brunner imago images/Eyepix Group (Archiv)

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner greifen nach Titel

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli und Nina Brunner hat beim Elite16-Turnier der Pro Tour im mexikanischen Tepic den Final erreicht. Dort trefft das Duo in der Nacht auf Montag auf Katja Stam/Raïsa Schoon (NED). Im Viertelfinal setzten sich die Innerschweizerinnen gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson 21:15, 21:19 durch. Danach liessen sie im Halbfinal den Brasilianerinnen Carolina Salgado/Barbara Seixas (21:17, 21:17) keine Chance.

19:19 Video Hüberli/Brunner im September 2023 im «Sportpanorama» Aus Sportpanorama vom 10.09.2023. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 19 Sekunden.

Snooker: Titelverteidiger Brecel bereits out

Snooker-Weltmeister Luca Brecel muss die Titelverteidigung in Sheffield schon nach dem ersten WM-Wettkampftag abhaken. Der 29 Jahre alte Belgier verlor in der 1. Runde mit 9:10 gegen David Gilbert aus England und ist damit ausgeschieden. Brecel hatte bereits mit 9:6 geführt und liess dann in der Schlussphase der Partie zahlreiche Chancen aus.