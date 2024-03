Legende: Eines der drei Schweizer Duos in Doha Esmée Böbner (vorne) und Zoé Vergé-Dépré. Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Schweizer Duos in Zwischenrunde

Beim Saisonauftakt der Beachvolleyballerinnen in Doha haben es Tanja Hüberli/Nina Brunner sowie Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder im Pool A verpasst, sich direkt für die Viertelfinals zu qualifizieren. Beide Duos unterlagen am Donnerstag den Brasilianerinnen Ana Patricia/Duda. Damit sicherten sich die Südamerikanerinnen Platz 1 in der Gruppe und das Viertelfinal-Ticket. Die Schweizerinnen, welche am Donnerstag zudem zu einem Forfait-Sieg gegen die verletzten Australierinnen Mariafe/Taliqua Clancy kamen, können sich in der «Round of 12», einer Art Zwischenrunde, noch für die Viertelfinals qualifizieren. Am späteren Nachmittag kämpft auch das 3. Schweizer Duo, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, um das Weiterkommen. Das 1. Spiel des Tages haben sie im Pool B mit 14:21, 21:19, 13:15 gegen Valentina Gottardi/Marta Menegatti aus Italien verloren.