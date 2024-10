Legende: Starker Auftritt Von Thierry Bollin. Keystone/Martin Meissner

Schwimmen: Bollin verbessert eigenen Schweizer Rekord

Die Schweizer Schwimmer überzeugen am Weltcup in Schanghai weiter. Nachdem Noè Ponti am Freitag zwei Bestmarken realisiert hatte, gelang auch Thierry Bollin eine nationale Bestzeit. Am zweiten Wettkampftag senkte Bollin den Schweizer Rekord über 50 m Rücken im Vorlauf auf 23,09 Sekunden und verbesserte seine vorherige Bestzeit in seiner Paradedisziplin damit um eine Hundertstelsekunde. Am Nachmittag wird der 24-jährige Berner im Final, für den er sich als Gesamtdritter qualifizierte, noch einmal ins Becken steigen.