Schwimmen: Bollin schafft Olympia-Limite

Thierry Bollin hat am Schlusstag der Schweizer Meisterschaften in Uster über 100 m Rücken die für die Teilnahme an den Olympischen Spielen geforderte Limite unterboten. Der 24-jährige Berner schlug im Vorlauf über die zwei Bahnen im Rückenstil in 53,67 Sekunden an. Damit war Bollin, der zuvor mehrmals an der Marke für Paris gescheitert war, um sieben Hundertstel schneller als gefordert. Im Dezember an der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni hatte Bollin mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 50 m Rücken überrascht.