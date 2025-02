Legende: Überzeugte zum Saisonauftakt in Abu Dhabi Triathlet Adrien Briffod (Archivbild). imago images/Depositphotos

Triathlon: Briffod läuft in Abu Dhabi auf Rang 5

Beim Auftakt in die Triathlon-Saison in Abu Dhabi ist Adrien Briffod nur knapp am Podest vorbeigelaufen. Der Waadtländer verpasste das Treppchen als 5. um lediglich 16 Sekunden. Der Sieg ging an den Neuseeländer Hayden Wilde. Neben Briffod waren noch zwei weitere Schweizer an den Start gegangen: Simon Westermann und Maxime Fluri. Sie waren beide rund eine Minute langsamer als Briffod und wurden 25. (Westermann) und 30. (Fluri). Ebenfalls auf den Rängen 25 und 30 klassierten sich die beiden Schweizerinnen im Rennen der Frauen. Nora Gmür war dabei 5 Plätze vor ihrer Landsfrau Leana Bissig. Das gesamte Podest wurde von einer Nation gestellt: Deutschland. Lisa Tertsch gewann mit einer Sekunde Vorsprung vor Nina Eim, die wiederum eine Sekunde schneller war als Laura Lindemann.