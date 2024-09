Bronze trotz Sturz für BMX-Fahrerin Ducarroz an Heim-EM

Nach den enttäuschend verlaufenen Olympischen Spielen in Paris, als sie ihre angestrebte Medaille klar verpasste, hat Nikita Ducarroz an der EM in Cadenazzo ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Romande klassierte sich im Freestyle-Park-Wettkampf im Tessin auf dem 3. Rang. Mit ihrer Punktzahl von 83,16 musste sie sich nur Sasha Pardoe (GBR/88,06) und Iveta Miculycova (CZE/85,33) geschlagen geben. Auf Rang 4 und die Britin Elsa Rendall Todd rettete Ducarroz die Winzigkeit von 0,05 Punkten. Nach einem gelungenen 1. Run stürzte Ducarroz im 2. Durchgang und verpasste damit auch eine noch bessere Klassierung. Wie schwer sich die 28-Jährige bei ihrem Unfall verletzt hat, ist noch nicht bekannt. Die Medaille musste Ducarroz auf einer Bahre entgegennehmen.