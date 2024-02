BMX: Claessens gewinnt erneut

Einen Tag nach ihrem 3. Weltcupsieg stand die Schweizerin Zoé Claessens erneut zuoberst auf dem Podest. In Brisbane holte sie im 4. Rennen der BMX-Saison den Sieg vor Saya Sakakibara (AUS) und Alise Willouhgby (USA). Im Gesamtweltcup liegt Claessens auf Rang 2. Bei den Männern überzeugte mit Cédric Butti ebenfalls ein Schweizer mit einem Podestplatz. Der 24-Jährige wurde 2. hinter Kye Whyte (GBR) und und übernahm die Führung im Gesamtweltcup.

Legende: Holt Weltcupsieg Nummer 4 Zoé Claessens. IMAGO / AAP

Rad: Hirschi in guter Frühform

Marc Hirschi hat in Frankreich seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 25-jährige Berner setzte sich bei der über 189 km führenden Drôme Classic 5,2 Kilometer vor dem Ziel in Etoile-sur-Rhône von seinen fünf Fluchtgefährten ab. Rang 2 ging mit dem Spanier Juan Ayuso (0:05 zurück) ebenfalls an einen Fahrer des Teams UAE Emirates.

Rad: Jungstar gewinnt in den Emiraten

Lennert Van Eetvelt hat die UAE Tour gewonnen. Der 22-jährige Belgier (Lotto Dstny) triumphierte auf der Schlussetappe von Al Ain nach Dschabal Hafit solo und sicherte sich den Gesamtsieg 2 Sekunden vor Ben O'Connor (AUS/AG2R). Bester Schweizer war Nils Brun (Tudor) als 58.

Basketball: Schweiz gewinnt in WM-Vorqualifikation

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel in der Vorqualifikation für die WM 2027 gewonnen. Gegen Irland setzte sich das Team von Trainer Ilias Papatheodorou auswärts in Dublin ohne Mühe mit 86:63 durch. Bester Werfer war Noé Anabir mit 15 Punkten. Die Schweiz ist in ihrer Vierergruppe favorisiert. Zum Start hatte es gegen Aserbaidschan am Donnerstag ebenfalls einen deutlichen Sieg gegeben. Die Vorqualifikation zieht sich über ein Jahr hin. Weiter geht es erst im November mit der Heimpartie gegen den dritten Gruppengegner Kosovo.

Golf: Valenzuela mit Karriere-Bestergebnis

Albane Valenzuela hat das beste Ergebnis ihrer Karriere auf der LPGA Tour erzielt. Die 26-jährige Genferin belegte beim Thailand Open in Pattaya Rang 2, einen Schlag hinter Patty Tavatanakit (THA). Das Ergebnis verdankt sie vor allem einer letzten Runde, die sie 9 unter Par abschloss.