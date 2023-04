Legende: Musste bereits operiert werden Filippo Colombo. Freshfocus/Claudio Thoma

Mountainbike: Colombo muss pausieren

Für Filippo Colombo endete seine erste Teilnahme beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix schmerzhaft. Der 25-jährige Tessiner zog sich am Sonntag bei einem Sturz auf dem gefürchteten Pavé-Sektor «Wald von Arenberg» mehrere Brüche im linken Ellbogen zu, wie er auf Instagram berichtet. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde Colombo am Montag operiert. Wie lange der aufstrebende Mountainbike-Spezialist ausfällt, ist unklar. Den Weltcup-Auftakt in die Mountainbike-Saison vom 12. bis 14. Mai im tschechischen Nove Mesto dürfte er jedenfalls verpassen.

02:39 Video Archiv: Van der Poel triumphiert bei Paris-Roubaix Aus Sport-Clip vom 09.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Schach: Nepomnjaschtschi weiter in Führung

Die dritte Partie an der Schach-WM in Astana zwischen Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren ging mit einem Remis zu Ende. Weder der Russe noch der Chinese konnte sich einen Vorteil erspielen, sodass sie sich wie in der Auftaktpartie auf ein Unentschieden einigten, diesmal nach 30 Zügen. Das vierte Duell findet am Donnerstag statt. Nepomnjaschtschi war am Montag mit einem Sieg mit den schwarzen Figuren im zweiten Duell in Führung gegangen und liegt beim Stand von 2:1 weiter einen Punkt voraus.