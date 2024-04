Legende: Zwischentief Briar Schwaller-Hürlimann. Imago/Bildbryan

Curling: 3. Pleite für Schwaller/Schwaller

Die Schweizer Mixed-Curler Briar und Yannick Schwaller-Hürlimann haben an der WM im schwedischen Östersund die 3. Niederlage in Folge kassiert und den direkten Halbfinal-Einzug verpasst. Das Duo musste sich Japan mit 7:8 geschlagen geben und den Gruppensieg Norwegen (9:3 über Spanien) überlassen. Schwaller/Schwaller fingen sich im zweitletzten End ein Dreierhaus zum 5:8 ein und konnten nur noch mit zwei Steinen kontern. Für die Playoffs (ab Freitag) waren sie schon zuvor qualifiziert gewesen.

Kitesurfen: Lengwiler holt Olympia-Quotenplatz für die Schweiz

Elena Lengwiler hat der Schweiz bei der Last Chance Regatta im französischen Hyères einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Sie reüssierte in der olympischen Disziplin Formula Kite. Die 26-Jährige aus Unterterzen am Walensee dominierte die Qualifikationsserie und gewann 10 von 14 Läufen. Damit erreichte sie den Final der besten 4, was für den Quotenplatz reichte. Auch im Final demonstrierte sie ihre Überlegenheit und gewann die Regatta souverän. Die olympischen Segelwettbewerbe werden in Marseille ausgetragen.