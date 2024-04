Legende: Zwischentief Briar Schwaller-Hürlimann. Imago/Bildbryan

Curling: 3. Pleite für Schwaller/Schwaller

Die Schweizer Mixed-Curler Briar und Yannick Schwaller-Hürlimann haben an der WM im schwedischen Östersund die 3. Niederlage in Folge kassiert und den direkten Halbfinal-Einzug verpasst. Das Duo musste sich Japan mit 7:8 geschlagen geben und den Gruppensieg Norwegen (9:3 über Spanien) überlassen. Im Viertelfinal heisst der Gegner Schottland. Für die Playoffs (ab Freitag) waren die Schweizer schon am Mittwoch zuvor qualifiziert gewesen.

Segeln: Lengwiler und Sandera holen Olympia-Quotenplätze

Elena Lengwiler und Elena Sandera haben der Schweiz bei der Last Chance Regatta in Hyères in Frankreich zwei Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Die St. Galler Kitesurferin Lengwiler reüssierte in der Formula Kite. Einen zusätzlichen Quotenplatz aufgrund von nicht beanspruchten Qualifikationen erhielt die Schweiz bei den iQ-Foil-Frauen. Als sogenannte «Developing Nation» – also als Nation, die in dieser Klasse bei den letzten beiden Spielen nicht vertreten war – reichte der Zürcherin Sandera ein 22. Platz für diesen Erfolg.