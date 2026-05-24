Legende: Hat auch am Sonntag zu überzeugen gewusst Alexis Bayard, hier bei einem Einsatz am Freitag. Keystone/Peter Schneider

Fechten: Team-Heimsieg in Bern

Die Degenfechter haben den Team-Wettbewerb am Heim-Weltcupturnier in Bern gewonnen. Die Schweizer besiegten im Final Italien 45:33. Zuvor hatte die Equipe der Reihe nach Finnland (Weltnummer 30), Tschechien (19), Kasachstan (6) und Frankreich (2) besiegt. Die Schweizer gewannen das Traditionsturnier (seit 1965) zum ersten Mal. Im Einsatz standen Lucas Malcotti, Ian Hauri und Alexis Bayard.

Schwingen: Kramer sorgt in Murten für einen Heimsieg

Der Einheimische Lario Kramer gewann das 101. Freiburger Kantonalfest. Im Schlussgang siegte der 27-jährige Topfavorit gegen Johann Borcard nach 2:45 Minuten. Für Kramer ist es der neunte Kranzfestsieg, der zweite beim Freiburger Kantonalen nach 2022. Seither hatte er den Heimsieg jedes Jahr erst im Schlussgang verpasst. Borcard fiel in der Rangliste noch auf den 3. Platz zurück, hinter Christoph Baeriswyl.

Beachvolleyball: Starke Schweizer-Duos

Die Schweizer Beachvolleyballer haben beim Challenge-Turnier der Pro Tour im philippinischen Nuvali ein starkes Team-Ergebnis erzielt. Adrian Heidrich und Yves Haussener verpassten den Turniersieg im Final denkbar knapp, während sich Jonathan Jordan und Julian Friedli den dritten Rang sicherten. Im Endspiel sahen Heidrich/Haussener gegen das australische Duo Thomas Hodges/Ben Hood lange wie die sicheren Sieger aus. Im 2. Satz riss bei Heidrich/Haussener jedoch der Faden, es reichte am Ende «nur» zu Rang 2.

Reiten: Guerdat (5.) bester Schweizer

Die Schweizer Springreiter haben einen Podestplatz beim Grand Prix in Aachen verpasst. Olympiasieger Steve Guerdat und Vorjahressieger Marin Fuchs leisteten sich in den zwei Durchgängen je einen Abwurf. Für das Stechen wären zwei fehlerfreie Ritte nötig gewesen. Guerdat klassierte sich auf dem 5. Platz. Fuchs wurde 12. Der Siegercheck von 450'000 Euro ging an den deutschen Europameister Richard Vogel.