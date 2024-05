Triathlon: Derron in Yokohama 12., Schweizer geschlagen

Leonie Periault hat die Yokohama World Triathlon Championship Series (WTCS) mit 36 Sekunden Vorsprung auf die Amerikanerin Taylor Knibb und 40 Sekunden auf die Französin Emma Lombardi gewonnen. Die 29-jährige Periault sicherte sich damit das zweite Olympia-Ticket neben Lombardi bei ihrem Heimspielen. Julie Derron, welche die Selektionskriterien für Paris bereits erfüllt hat, wurde mit knapp 2 Minuten Rückstand starke Zwölfte, Nora Gmür 29. Jolanda Annen, die ihr erstes WTCS-Rennen seit 3 Jahren bestritt, wurde 43. Bei den Männern siegte Morgan Pearson (USA) vor Matthew Hauser und Luke Willian (beide AUS). Bester Schweizer war Adrien Briffod als 40., Simon Westermann konnte das Rennen nicht beenden.

Legende: Sicherte sich ihren 2. Sieg auf der WTCS-Serie Die Französin Leonie Periault. Reuters/Thomas Peter

Volleyball: Künzler wechselt nach Italien

Die Schweizer Internationale Laura Künzler setzt ihre Karriere in Italien fort. Die 27-jährige Aargauerin wechselt nach einer Saison beim türkischen Klub Belediyespor zum Erstligisten Busto Arsizio. Die Aussenangreiferin und Captain des Schweizer Nationalteams hatte letzten Sommer in die Türkei gewechselt, nachdem sie mit Stuttgart den Meistertitel geholt hatte in in der Champions League bis in den Viertelfinal vorgestossen war.