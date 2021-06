Legende: Mit dem 100. Kranz abgetreten Christoph Bieri. Freshfocus

Schwingen: Eidgenosse Bieri hat genug

Der dreifache eidgenössische Kranzschwinger Christoph Bieri tritt im Alter von 36 Jahren zurück. Mit dem 100. Kranzgewinn im Juni beim Kantonalfest in Lenzburg hat der Aargauer Sennenschwinger sein letztes sportliches Ziel erreicht. Der erste Kranzgewinn datiert von 2003, als er als 17-jähriger Nachwuchsschwinger am Solothurner Kantonalfest überzeugte. 2007 in Aarau resultierte für ihn der erste eidgenössische Kranz, zwei weitere sollten folgen. Die erfolgreichste Zeit erlebte der 22-fache Kranzfestsieger von 2010 bis 2015, danach plagten ihn Rückenbeschwerden.