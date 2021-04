Schwingen: Weitere Öffnung ab Montag

Im Schwingsport dürfen ab Montag wieder alle zusammengreifen. Dies hat der Eidgenössische Schwingverband am Donnerstag kommuniziert. Seit dem 17. März hatten bereits Jungschwinger sowie eine fix definierte Gruppe von Spitzenschwingern das Training aufnehmen können. Weiterhin gelten die Regeln, dass nur im Freien und mit Maske geschwungen werden darf. Zudem finden bis auf Weiteres keine Feste statt.

Legende: Der Schwingsport ist die erste Kampfsportart, die in der Schweiz wieder für alle offen ist. Keystone

Olympia: Corona-Fall beim Fackellauf

Die Olympia-Organisatoren in Tokio haben beim landesweiten Fackellauf den ersten offiziellen Corona-Fall zu verzeichnen. Wie das OK mitteilte, handle es sich um einen Mann in den Dreissigern, der am Staffellauf auf der westlichen Insel Shikoku teilgenommen hatte. Seine Rolle wurde nicht spezifiziert. Man werde «mit den medizinischen Behörden zusammenarbeiten, um die notwendigen Vorsichtsmassnahmen für einen sicheren Fackellauf zu treffen», hiess es weiter. Es war der erste gemeldete Fall im Zusammenhang mit dem Fackellauf, der in einigen Gebieten des Landes aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus abgesagt bzw. von frequentierten Strassen verbannt wurde.