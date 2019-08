Legende: Konnte nicht mit den Besten mithalten Sylvain Fridelance. Keystone

Triathlon: Fridelance ohne Chance auf Spitzenplatz

Am olympischen Triathlon-Testevent für Tokio 2020 klassiert sich Sylvain Fridelance auf dem 40. Rang. Der Waadtländer, im Vorjahr EM-Zweiter mit dem Schweizer Mixed-Team, war der einzige Schweizer Männer-Teilnehmer am Olympia-Austragungsort von 2020. Es siegte der Kanadier Tyler Mislawchuk, Fridelances Rückstand betrug knapp siebeneinhalb Minuten.

Armbrustschiessen: Joel Brüschweiler holt WM-Titel

An der WM der Armbrustschützen in Uljanowsk gewann der 26-jährige Joel Brüschweiler aus Steinhausen den Titel über 10 m. Ausserdem holten in der Kategorie U23 Mirco Steiner (Gold über 30 m kniend), Sven Bachofner (Bronze über 30 m stehend) und das Team (Gold für Steiner, Bachofner, Sarah Hügli) 3 weitere Medaillen.