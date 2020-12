Legende: Hatte an der WM Grund zum Feiern Marlen Reusser. Keystone

Rad: Reusser und Hirschi geehrt

Marc Hirschi und Marlen Reusser wurden erstmals zum Radsportler beziehungsweise zur Radsportlerin des Jahres gewählt. Sie wurden mit dem Swiss Cycling Award ausgezeichnet und sind die Nachfolger von Stefan Küng und Jolanda Neff. Der 22-jährige Hirschi gewann als erster Schweizer seit 8 Jahren eine Etappe bei der Tour de France, wurde in Imola WM-Dritter und gewann kurz darauf den Klassiker Flèche Wallonne. Die 29-jährige Reusser holte bei der WM im Zeitfahren die Silbermedaille und gewann in der gleichen Disziplin an der EM Bronze. Auch Michael Albasini erhielt eine Auszeichnung – den erstmals verliehenen «Lifetime Award». Der 40-jährige Thurgauer hat in diesem Jahr seine Karriere beendet und ist nun Nationaltrainer.