Bald bis zu 10'000 Fans in australischen Stadien erlaubt

Legende: Dürfen bald wieder vor vielen Zuschauern spielen Spieler des AFL-Klubs Brisbane Lions. imago images

Allgemein: Sportanlässe in Australien vor 10'000 Fans

In Australien dürfen bereits im kommenden Monat wieder bis zu 10'000 Fans in die Sportstadien. Das bestätigte Premierminister Scott Morrison am Freitag. Die Zahl der Zuschauer richtet sich dabei nach der Grösse der Stadien. Zunächst sollen nur Sportstätten mit einer Kapazität bis zu 40'000 Zuschauer genutzt werden. Diese werden dann maximal zu 25 Prozent gefüllt, um den Abstand zwischen den Besuchern sicherzustellen.