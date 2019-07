Beachsoccer: Die Schweiz qualifiziert sich für die WM

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft hat sich am Qualifikationsturnier in Moskau das Ticket für die WM 2019 in Paraguay gesichert. Die Mannschaft von Trainer Angelo Schirinzi gewann am Freitag das letzte Spiel der finalen Gruppenphase gegen Aserbaidschan 3:2 und sicherte sich damit den benötigten 2. Platz hinter Gastgeber Russland. Die Schweiz nimmt damit vom 21. November bis 1. Dezember zum 5. Mal in Folge an der Endrunde teil. Ihren grössten Erfolg feierte sie 2009, als sie in Dubai Silber gewann.

Golf: Achtungserfolg für Valenzuela

Der Genfer Amateurgolferin Albane Valenzuela ist am Profiturnier in Evian die zweitbeste Runde des Tages gelungen. Dank ihren 66 Schlägen (5 unter Par) liegt die 21-Jährige bei Halbzeit des mit 4,1 Millionen Dollar dotierten und von allen Profis der Weltspitze besuchten Majorturniers am Genfersee auf dem fabelhaften 13. Zwischenrang. Der Rückstand auf die führende Südkoreanerin Lee Mi-Hyang beträgt nur 6 Schläge.