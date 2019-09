Legende: Endrunde steht bevor Glenn Hodel und die Schweizer Beachsoccer-Nati haben an der WM viel vor. Keystone

WM-Gegner der Beachsoccer-Nati bekannt

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft trifft an der Weltmeisterschaft von Ende November in Asuncion auf Gastgeber Paraguay, Asienmeister Japan und die USA. Dies ergab die Auslosung in der Nacht auf Samstag. Die Schweiz nimmt zum fünften Mal nach 2009, 2011, 2015 und 2017 an einer WM-Endrunde der besten 16 Nationen teil. Vor zwei Jahren auf den Bahamas waren die Schweizer in den Viertelfinals am Iran gescheitert.

Neuer Job für Ex-Basketballstar Dirk Nowitzki

Fünf Monate nach dem Ende seiner erfolgreichen NBA-Karriere ist Dirk Nowitzki zum Vorsitzenden der Spielerkommission des Basketball-Weltverbandes FIBA gewählt worden. Damit sitzt der 41-jährige Deutsche als Spielervertreter auch im 25-köpfigen Central Board der FIBA, wie der Weltverband nach einem Entscheid des Gremiums am Rande der WM in Peking bekanntgab. Nowitzkis Amtszeit läuft bis 2023. Der langjährige Spieler der Dallas Mavericks war jüngst als WM-Botschafter in China.