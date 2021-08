Legende: Muss eine Pause einlegen Florian Breer (l.). Freshfocus

Muskelbündelriss bei Florian Breer

Der Schweizer Beachvolleyballer Florian Breer muss seine Saison vorzeitig beenden. Der 22-jährige Basler hatte sich Ende Juli eine Verletzung zugezogen, die sich nach weiteren Untersuchungen als Muskelbündelriss im Hüftbeuger herausgestellt hat. Er musste deswegen auch auf die Teilnahme an den Europameisterschaften in Wien verzichten. Breers Partner Marco Krattiger wird an den verbleibenden Turnieren dieser Saison mit unterschiedlichen Partnern antreten.