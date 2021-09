Legende: Mit 28 Jahren ist Schluss Mirco Gerson. Keystone

Beachvolleyball: Gerson zieht Schlussstrich

Am vergangenen Freitag konnte er noch einmal jubeln, nun ist Schluss: Drei Tage nach seinem Sieg bei den Schweizer Meisterschaften in Bern an der Seite von Adrian Heidrich zieht Mirco Gerson einen Schlussstrich unter seine Beachvolleyball-Karriere. Der 28-jährige Berner, der sich insgesamt viermal zum nationalen Champion krönen lassen konnte, nahm im August erstmals an Olympischen Spielen teil. In Tokio wurden Heidrich/Gerson 17. Heidrich wird seine Karriere fortsetzen. An wessen Seite ist derzeit noch offen.

00:37 Video Archiv: Gerson/Heidrich verlieren ihr Auftaktspiel bei Olympia Aus Tokyo 2020 Clips vom 25.07.2021. abspielen

Beachvolleyball: Kernen/Bossart holen EM-Gold

Nach Olympia-Bronze von Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich sowie dem EM-Titel von Nina Betschart und Tanja Hüberli folgte am Sonntag der nächste Schweizer Coup: Leona Kernen und Muriel Bossart gewannen an den U18-Europameisterschaften sensationell die Goldmedaille. Die 16-jährige Bernerin und die noch ein Jahr jüngere Baslerin wuchsen bei den Titelkämpfen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana von Match zu Match mehr über sich hinaus. Im Final bezwangen sie die Ukrainerinnen Yewa Serdjuk/Darja Romanjuk nach Satzrückstand im Tiebreak mit 15:7.