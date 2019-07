Bergläuferin Mathys schafft in Zermatt den EM-Hattrick

Legende: Siegerin vor dem Matterhorn Maude Mathys. Keystone

Berglauf: Mathys mit 3. EM-Titel in Folge

Maude Mathys bleibt im Berglauf eine Klasse für sich. Die 32-Jährige holte sich bei der EM in Zermatt den Titel vor der Österreicherin Andrea Mayr. Mathys teilte sich das Rennen klug ein, überholte ihre Gegnerin erst auf der Riffelalp und siegte am Ende mit einer guten Minute Vorsprung. Für die Waadtländerin war es der 3. EM-Titel in Folge. Damit schliesst sie zu Mayr auf, die von 2013 und 2015 gewann.

Klettern: Lehmann Sieger im Weltcup

Beim Weltcup-Auftakt der Lead-Kletterer im waadtländischen Vallon-sur-Ollon gewann der Berner Sascha Lehmann. Das Lead-Klettern gilt als Königsdisziplin. Der 21-Jährige sorgte für den ersten Schweizer Sieg im Lead-Weltcup seit 2007.