Legende: Spektakel im Natureis 2023 kämpfen die Bob- und Skeleton-Piloten in St. Moritz um WM-Medaillen. Keystone

Bob/Skeleton: WM 2023 findet im Engadin statt

Die Bob- und Skeleton-WM 2023 findet in St. Moritz statt. Dies beschloss der internationale Verband an seinem Kongress in Prag. Zudem wurde auch die Junioren-WM 2021 ins Engadin vergeben. Letztmals fand 2013 eine WM in St. Moritz statt. Insgesamt wird es bereits die 16. WM auf der legendären Natureisbahn sein. Im kommenden Winter wird die WM in Altenberg im deutschen Erzgebirge ausgetragen.