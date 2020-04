Legende: Michael Vogt bekommt es mit einem neuen Vorgesetzten zu tun Peter Schadegg übernimmt bei Swiss Sliding den Posten als Chef Leistungssport. Keystone

Bob: Schadegg wird Nachfolger von Riniker

Peter Schadegg wird neuer Chef Leistungssport und Geschäftsführer in Personalunion des Schweizer Bob-, Schlitten- und Skeletonverbandes Swiss Sliding. Der ehemalige Glarner Gemeinderat bringt eine grosse Führungserfahrung in verschiedenen Tätigkeiten mit und nimmt die Arbeit als Nachfolger von Stefan Riniker am 1. Mai auf.