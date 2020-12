Legende: Fuhr zuletzt für das Team Bahrain Mark Cavendish. imago images/archiv

Rad: Cavendish schliesst sich Quickstep an

Mark Cavendish kehrt zu seinem früheren Radrennstall Deceuninck-Quickstep zurück. Der Strassen-Weltmeister von 2011 stand zuletzt beim Team Bahrain unter Vertrag, davor war er für Dimension Data gefahren. An die Erfolge, die der Brite zwischen 2013 und 2015 bei seinem ersten Engagement für Quickstep einfuhr, konnte Cavendish bei seinen letzten beiden Stationen nicht anknüpfen. Der 35-Jährige ist mit 48 Grand-Tour-Siegen, 30 davon bei der Tour de France, einer der besten Sprinter der Radsport-Geschichte.

Basketball: Fiba gibt Spielorte der EM-Qualifikation bekannt

Der internationale Basketball-Verband (Fiba) hat die Austragungsorte der letzten Spiele der EM-Qualifikation bekannt gegeben. Das Schweizer Nationalteam der Männer tritt am 19. und 21. Februar in Tiflis gegen Serbien und Finnland an. Für das Frauen-Nationalteam geht die Reise ins russische Orenburg, wo am 4. und 6. Februar die Gruppenspiele gegen Russland und Bosnien anstehen. Die Basketball-EM der Frauen findet nächstes Jahr in Frankreich und Spanien statt. Das Turnier der Männer wurde wegen des Coronavirus ins Jahr 2023 verlegt.