Curling-Teams für Olympia in Peking selektioniert

Olympia 2022: Curling macht Auftakt der Selektionen

Swiss Olympic hat die ersten Selektionen für die Olympischen Winterspiele in Peking (ab dem 4. Februar 2022) vorgenommen. Im Curling werden das Mixed Doubles Team mit Jenny Perret und Martin Rios, das Frauenteam um Skip Silvana Tirinzoni mit Alina Pätz, Esther Neuenschwander, Melanie Barbezat und Carole Howald (Ersatz) sowie die Männerequipe von Skip Peter de Cruz mit Benoît Schwarz, Valentin Tanner und Sven Michel die Schweiz in China vertreten. Die drei Equipen hatten sich in der nationalen Ausmarchung gegen die Konkurrenz durchgesetzt.



00:49 Video Archiv: Genfer Curler fahren an die Olympischen Winterspiele Aus Sport-Clip vom 24.09.2021. abspielen