Hornussen: 6-jährige Dopingsperre

Ein nicht namentlich genannter Hornusser wird für 6 Jahre gesperrt, wie Swiss Olympic mitteilte. Dem 32-Jährigen wird die «versuchte Anwendung der verbotenen Substanzen Testosteron und Clomifen sowie unzulässiger Einflussnahme» vorgeworfen. Entdeckt wurden die verbotenen Mittel in einer Postkontrolle. Zudem erstellte der Hornusser ein gefälschtes Dokument zur Vertuschung.

Kunstturnen: Gischard an Schulter operiert

Benjamin Gischard verpasst die Kunstturn-WM. Der 25-jährige Berner fällt nach einer Operation an der rechten Schulter mindestens 4 Monate aus. Er verpasst damit die am Samstag beginnenden Selektionswettkämpfe für die WM in Kitakyushu (JAP). Der Teamcaptain blickt auf ein starkes Jahr zurück. An der EM in Basel gewann er Silber am Boden, an den Olympischen Spielen war er der beste Mehrkämpfer im Schweizer Team.

Archiv: Gischards Bodenübung im Mehrkampf-Final von Tokio

Judo: 10 Jahre Sperre gegen Algerier

Judoka Fethi Nourine und sein Trainer Amar Benikhlef werden wegen des politisch motivierten Rückzugs von den Olympischen Spielen vom Internationalen Judo-Verband für 10 Jahre gesperrt. Der Algerier hatte in Tokio einen Kampf gegen einen Israeli verweigert.