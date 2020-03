Legende: Lässt die Reise nach Japan aus Dustin Johnson. Reuters

Golf: Dustin Johnson lässt Tokio aus

Der amerikanische Golfer Dustin Johnson, aktuell die Nummer 5 der Welt, verzichtet auf eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio (24. Juli bis 9. August). Der Grossanlass passt nicht in den Terminkalender des 35-jährigen US-Open-Champions von 2016. Johnson fehlte schon 2016 in Rio de Janeiro, als Golf erstmals seit 1904 wieder zum Olympia-Programm gehört hatte – damals wegen des Zika-Virus.

Leichtathletik: Rusaf-Boss räumt Betrügereien im Fall Lysenko ein

Im Dopingskandal um den Weltklasse-Hochspringer Danil Lysenko hat der neue Präsident des russischen Leichtathletik-Verbandes Rusaf, Jewgeni Jurtschenko, Betrügereien zugegeben. In einem Brief an den Weltverband World Athletics habe er die Vorwürfe der unabhängigen Integritätskommission AIU im Fall Lysenko gegen die alte Rusaf-Führung «voll akzeptiert». Lysenko war kurz vor der EM 2018 suspendiert worden, weil er den Dopingermittlern seine Aufenthaltsorte für mögliche Tests nicht genannt hatte. Der Rusaf wird von der AIU vorgeworfen, Lysenko gedeckt und sich der Vertuschung mit gefälschten Dokumenten schuldig gemacht zu haben.