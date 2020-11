Legende: Als erste Schweizer Softballerin Jody Fischer erhält ein Stipendium an einem US-College. Facebook

Softballerin Fischer erhält College-Stipendium

Jody Fischer hat als erste Schweizer Softball-Spielerin ein Stipendium an einem US College erhalten. Die 21-jährige Zürcherin wird ab Januar für das Junior-College-Team des Southeastern Community College in West Burlington auflaufen. Fischer, die durch ihre amerikanische Mutter mit Softball (dem Baseball der Frauen) in Kontakt kam, ist Mitglied des Schweizer Softball-Nationalteams und wurde jüngst mit den Zürich Barracudas zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister.