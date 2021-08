Legende: Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer. Keystone

Golf: Kaymer und Donald in Crans-Montana

Die früheren Weltnummern 1 Martin Kaymer und Luke Donald werden beim European Masters in Crans-Montana (ab 26.8.) antreten. Kaymer wurde im Frühling 2011 als erster Deutscher nach Bernhard Langer (1986) Leader in der Weltrangliste. Luke Donald (GBR) wurde im Mai 2010 die Nummer 1 und hielt sich insgesamt 56 Wochen lang an der Spitze. Nur sechs weitere Golfer verweilten dort länger. Ein Triumph an einem Majorturnier fehlt dem 43-jährigen Engländer. In Crans-Montana gewann er im Jahr 2004.

02:23 Video Archiv: Söderberg gewinnt das European Masters 2019 Aus sportpanorama vom 01.09.2019. abspielen

Schach: Grossmeister Noël Studer tritt zurück

Im Alter von 24 Jahren gibt der Berner Grossmeister Noël Studer überraschend seinen Rücktritt vom aktiven Schachsport bekannt. Studer will sich verstärkt auf seinen Schachblog und Videokurse fokussieren. In drei Wochen bestreitet der zweifache Schweizer Meister (2016 und 2019) und jüngste Grossmeister der Schweizer Schachgeschichte noch die Europameisterschaft in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Danach wolle er die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft nur noch spasseshalber in der 1. Liga mit seinem Stammverein Bern bestreiten, wie er mitteilte.